اليوم السابع
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الجمعة، 30 أبريل 2021 04:00 ص
خالد صلاح
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بريطانيا تعثر على حالات جديدة مرتبطة بفيروس "كورونا" المتحور فى الهند

الجمعة، 30 أبريل 2021 03:00 ص
بريطانيا تعثر على حالات جديدة مرتبطة بفيروس "كورونا" المتحور فى الهند اجراءات مكافحة فيروس كورونا
لندن أ ش أ

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أفادت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نشرتها باللغة الإنجليزية، بأنه تم تحديد متغيرين جديدين مرتبطين بمتغير فيروس "كورونا" الذى تم العثور عليه لأول مرة فى الهند داخل إنجلترا.

ونقلت الشبكة عن هيئة الصحة العامة فى إنجلترا (PHE) قولها إن المتغيرين المكتشفين يشتركان فى نفس صفات معينة تتشابه مع المتحور الهندى المعروف علميًا باسم (B.1.617).

وأوضحت "سكاى نيوز" أنه تم تصنيف المتغيرين على أنهما "متغيرات قيد البحث" مثل متحور B.1.617 - بدلاً من "المتغيرات المثيرة للقلق"، مثل تلك التى تم تحديدها لأول مرة فى كنت وماناوس (البرازيل) وجنوب إفريقيا.

 


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