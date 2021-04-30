بدء تبطين الترع بقرى مطوبس ضمن مبادرة "حياة كريمة" بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد قرى مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ بدء الأعمال فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتطوير القرى المصرية فى سابقة هى الأولى من نوعها، لتضم 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، من بينهم مركز مطوبس والذى يضم 18 قرية و187 تابعاً.

وجاء اختيار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمطوبس نظراً لوقوع قراها على أطراف المحافظة، إضافة إلى أنها تعانى بعض المشاكل فى المرافق والأمور التى تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالمركز خلال الفترة الأخيرة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تلقى تقريراً من محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات عن بدء الأعمال ضمن مبادرة حياة كريمة مطوبس، ومشروع تبطين الترع هو جزء من مبادرة تطوير الريف المصري، فتم البدء بتبطين ترعة القويعى بقرية خليج قبلى بالوحدة المحلية بقرية البرمبال بطول 8 كم، وبنسبة تنفيذ 35٪، وتبطين ترعة السعادة التابعة لقرية الجواد الغربى وقرية عمرو التابعين للوحدة المحلية بقرية منية المرشد بطول 12كم بنسبة تنفيذ 77٪.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تطوير مركز مطوبس بالمحافظة الذى يضم 18 قرية تضم 187 تابعًا، موضحًا أن المركز يعيش به 350ألف مواطن، ويمثل 10% من إجمالى سكان كفر الشيخ، بتكلفة 6 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن مركز مطوبس كان مركزًا للهجرة غير الشرعية، ويعانى بعض المشاكل فى المرافق والأمور التى تمس حياة المواطن بصفة عامة من الخدمات كالبريد والانتقال والتموين، مؤكدًا أن الدولة اهتمت بالمركز خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف نور الدين، أن المبادرة تستهدف جودة الحياة وتطوير الريف المصري، وتطوير المرافق كالمياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز، والطرق، موضحًا أنها تؤدى إلى تطوير النظام التعليمى بمركز مطوبس سواء العام أو الفنى والمراكز المجاورة.



الانتهاء من تبطين اعمال تبطين ترعة القويعة



تبطين ترعة السعادة بمطوبس



جانب من اعمال تبطين ترعة القويعة



جانب من تبطين ترع مطوبس