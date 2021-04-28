كيف تستعلم عن الدعم الاستثنائى للمرشدين السياحيين ممن تخلفوا عن مواعيد الصرف

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التضامن الاجتماعى فى صرف الدعم الاستثنائي لنحو 2.696 مرشد سياحى من الذين تخلفوا عن صرف الدفعة الأولى أو الدفعة الثانية بتكلفة 4.5 مليون جنيه.



وتتيح وزارة التضامن الاجتماعى للمرشدين المستحقين للدعم، الاستعلام عن الصرف والمبلغ المستحق عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكترونى وزارة التضامن الاجتماعى.



كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن قد قررت صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين قيمته 500 جنيه شهريا ولمدة 4 أشهر على دفعتين لتكون قيمة كل دفعة 1000 جنيه، وذلك لدعم المرشدين السياحيين الذين انطبقت عليهم معايير الاستحقاق الموضوعة والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.



وصرحت وزيرة التضامن بأن الدفعة الأولي تم صرفها في سبتمبر 2020، وتم صرف الدفعة الثانية في فبراير 2021 من خلال مكاتب البريد لافته الى إلى أن قرار استئناف صرف الدعم يأتي استجابة للتظلمات التي تم تلقيها من المرشدين المستحقين للدعم ولكنهم تخلفوا عن الذهاب إلى مكاتب البريد للصرف في المواعيد المقررة لأسباب عديدة أهمها عدم علمهم بأحقيتهم في الدعم أو الذهاب الي مكاتب البريد عقب انتهاء مواعيد الصرف المحددة بالاتفاق مع هيئة البريد.



وتأتي مبادرة دعم المرشدين السياحيين ضمن مبادرات الدعم الحكومية لقطاع السياحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي في مثل هذه الظروف.