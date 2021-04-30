اليابان تدعم الشركات المتضررة من كورونا بـ500 مليار ين

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قرر مجلس الوزراء الياباني، تخصيص 500 مليار ين (أي ما يعادل 6ر4 مليار دولار) من الأموال الاحتياطية للعام المالي 2021 لمساعدة الشركات المتضررة من حالة الطوارئ الثالثة التي فرضتها الحكومة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.



وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الجمعة - أنه من المقرر أن تسلم الحكومة المساعدات المالية إلى المقاطعات حتى تتمكن من تقديم الإعانات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومشغلي السياحة لمساعدتهم على استمرار أعمالهم التجارية.



ومن المتوقع أن تستخدم الحكومات المحلية الأموال أيضًا لمراقبة تطبيق إجراءات أكثر إحكامًا للحد من انتشار الفيروس.



ووسط موجة كورونا الرابعة من الإصابات، كانت طوكيو ومقاطعات أوساكا وكيوتو وهيوجو بغرب اليابان في حالة الطوارئ الثالثة للفيروس في البلاد، والتي تسري حتى 11 مايو. وتغطي حالة الطوارئ فترة عطلة الأسبوع الذهبي التي بدأت أمس.



وتشمل إجراءات مكافحة الفيروس في ظل حالة الطوارئ الجديدة طلبات إغلاق المنشآت التجارية الكبيرة والمتنزهات ودور السينما وحظر تقديم الكحول في مؤسسات الأكل والشرب.