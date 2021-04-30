كتب أحمد عبد الرحمن

سجلت الهند، أعلى حصيلة إصابات بكورونا يومية منذ بدء الجائحة عند 401,911 إصابة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، قال إن الصين تولي اهتماما كبيرا لمتابعة تطورات الوضع الوبائي في الهند، وسترسل مزيدا من مواد مكافحة فيروس "كورونا" إليها خلال الأيام المقبلة.