سجلت الهند، أعلى حصيلة إصابات بكورونا يومية منذ بدء الجائحة عند 401,911 إصابة، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، قال إن الصين تولي اهتماما كبيرا لمتابعة تطورات الوضع الوبائي في الهند، وسترسل مزيدا من مواد مكافحة فيروس "كورونا" إليها خلال الأيام المقبلة.
وأضاف بين - في تصريح اليوم الجمعة - أن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي بعث برسالة مواساة إلى نظيره الهندي سوبرامنيام جاي شانكار، أوضح فيها رغبة بكين في بذل أقصى جهدها لمساعدة نيودلهي على مواجهة الموجة الجديدة من تفشي فيروس "كورونا".. مشيرا إلى أنه وفقا لإحصاءات أولية، أرسلت الصين أكثر من 26 ألفا من أجهزة التنفس الصناعي ومولدات الأكسجين، وأكثر من 15 ألفا من معدات المراقبة الطبية، وما يقرب من 8ر3 ألف طن من المواد الطبية والأدوية إلى الهند خلال أبريل الجاري.
وفي سياق متصل، بعث الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم برقية تعزية إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في ضحايا فيروس "كورونا".
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