اليوم السابع
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خالد صلاح
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المتحدث باسم الخارجية: نعرب عن خالص التعازى فى ضحايا حادث التدافُع بشمال إسرائيل

الجمعة، 30 أبريل 2021 09:14 م
المتحدث باسم الخارجية: نعرب عن خالص التعازى فى ضحايا حادث التدافُع بشمال إسرائيل السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
أ ش أ

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أعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عن خالص التعازى فى ضحايا حادث التدافع الذى وقع بشمال إسرائيل.

 

وقال المتحدث- فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) اليوم الجمعة- "نعرب عن خالص التعازى والمواساة فى ضحايا حادث التدافُع الذى وقع اليوم بشمال إسرائيل وأودى بحياة العشرات، كما نتمنى الشفاء العاجل للمُصابين جميعاً".

 

بدوره، اعتبر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، أن حادث التدافع في الجليل يعد بين "أفظع الكوارث" في تاريخ إسرائيل .

 

وقال مسعفون إسرائيليون إن العشرات لقوا حتفهم فى تدافع أعلى جسر خلال احتفال دينى فى إسرائيل، الأمر الذى وصفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه كارثة كبيرة، فيما أفادت وسائل إعلام إسرئيلية بارتفاع عدد القتلى لـ44، فضلاً عن وجود 150 مصابًا.


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انهيار جسر بإسرائيل

قتلى التدافع بإسرائيل

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