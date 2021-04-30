وقال بيسكوف -في تصريح صحفي اليوم الجمعة- "نظراً إلى القواسم المشتركة بيننا في صيغ متعددة، منها منظمة معاهدة الأمن الجماعي وغيرها، فالرئيس بوتين مستعد دائما للعب دور الوسيط في حل المشكلات الحادة، التي قد تنشأ بين الدول المشاركة في تلك المنظمة".



وأضاف "قرغيزستان وطاجيكستان أجريتا اتصالات معنا عبر وزيري الخارجية لحل المشكلة الحالية، ونحن بالطبع قلقون للغاية بشأن ما حدث ونتابع عن كثب ونرحب بقرار وقف إطلاق النار ونأمل أن يكون مستداماً".



يُذكر أن الصراع بين السكان المحليين للمناطق الحدودية بين قرغيزستان وطاجيكستان تصاعد أمس الخميس وتحول إلى مواجهة مسلحة بين جيشي البلدين. واستمرت الاشتباكات بين حرس الحدود القرغيزي والطاجيكي لأكثر من ست ساعات، وأسفر عن مقتل عشرين شخصا وإصابة أكثر من 150 آخرين من الجانبين.