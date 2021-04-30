اتحاد العمال ناعيا محمد وهب الله: الحركة النقابية فقدت قائدا عماليا وطنيا

كتبت آية دعبس

نعى التحاد العام لنقابات عمال مصر، أمينه العام محمد وهب الله ، الذي لاقى ربه اليوم الجمعة، وفي شهر رمضان الكريم، بعد صراع قصير مع المرض.

وأكد الاتحاد فى بيان، أنه تلقى هذا النبأ ببالغ الحزن والأسى والوجع نظرا لما يمتلكه "الفقيد" من تاريخ وطني كبير خاض خلاله رحلة عطاء متميزة دفاعاً عن الحقوق المشروعة للعمال، ودفاعاً عن الوطن، ومارس كل الأليات في مجاله النقابي والعمالي من أجل توعية العمال والحفاظ على حقوقهم، باعتبارهم جنود الإنتاج الذي ساندوا الدولة بوعي وقت الأزمات والمحن.

وأضاف الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،: أن فقيد الحركة النقابية والعمالية محمد وهب الله لعب دوراً بارزا من خلال المواقع التي تولى فيها مسؤوليات كرئيس للنقابة العامة للتجارة، وأمين عام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية، ووكيل للجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إضافة إلى مواقعه العربية والأفريقية والدولية، فقد رأس الوفد العمالي المصري في مؤتمر العمل الدولي بجنيف مرات عديدة، أثبت خلالها جدارته في الدفاع عن حقوق عماله ووطنه، وكذلك من خلال دوره في الأمانة العامة للإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ،وقيادى كبير في منظمة الوحدة النقابية الأفريقية.

وتقدم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بخالص العزاء لأسرته ولعمال مصر، داعيا الله أن يرحمه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، مؤكدا أن الحركة النقابية المصرية والعربية والإفريقية فقدت قائدا عماليا بكل ما تحمله الوطنية من معنى.