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وزيرة التضامن: لا توجد دولة وجهت دعمًا ماديًا للعمالة غير المنتظمة مثلما فعلنا

الأربعاء، 28 أبريل 2021 11:49 م
وزيرة التضامن: لا توجد دولة وجهت دعمًا ماديًا للعمالة غير المنتظمة مثلما فعلنا نيفين القباج وزيره التضامن
كتب محمد السيد - تصوير محمد الحصرى

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وصفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، خطاب جميع المسئولين بالدولة بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"الحقوقى" الذى يعلي حقوق الإنسان ويركز عليها، متابعة: "لكن ينقصنا التحدث بلغة تخاطب الآخرين".

وأضافت أنه لا يوجد دولة وجهت دعمًا ماديًا للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا مثلما فعلنا في مصر، متابعة: "حتى أننا دعمنا المرشدين السياحيين رغم أنهم أكدوا عدم احتياج جزء منهم للدعم، ولدينا تعاون كبير مع رجال الدين في كافة البرامج التي تطلقها الوزارة، ومنها ملف التبرعات ودعم الأسر لتنسيق الجهود، ونحن على وشك إطلاق برنامج للوعي المجتمعي، يتضمن العديد من المحاور المختلفة التي تحمي المواطن والدولة".

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور عدد من كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ في ماسبيرو.

وتتحدث الوزيرة حول وعي الأسرة المصرية وحياة كريمة، وتدير حوارًا مفتوحاً تجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.

اللقاء المفتوح الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (1)
 
اللقاء المفتوح الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (2)
 
اللقاء المفتوح الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (3)
 
اللقاء المفتوح الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (4)
 
اللقاء المفتوح الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (5)
 
اللقاء المفتوح الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (6)
 
اللقاء المفتوح الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (7)
 
اللقاء المفتوح الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (8)
 
اللقاء المفتوح الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (9)
 
اللقاء المفتوح الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (10)
 
اللقاء المفتوح الذى يعقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (11)

 


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