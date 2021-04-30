العريش تستعد لمرحلة تطوير جديدة أبرزها إعادة ورفع كفاءة المداخل والكورنيش

شمال سيناء - محمد حسين

تستعد مدينة العريش بشمال سيناء لتنفيذ مرحلة تطوير جديدة تتضمن إعادة ورفع كفاءة المداخل والكورنيش، وقال المهندس ناجى إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، لـ"اليوم السابع"، إن مراحل التطوير ستنطلق خلال أيام قليلة، وتتضمن إنشاء كورنيش جديد على شاطئ مدينة العريش بطول 8.5 كيلو متر .

وأوضح أن الكورنيش سيمتد من الحديقة الدولية وحتى محطة رافع مياه أبى صقل بطول ساحل المدينة ويشمل التطوير إنشاء كورنيش كامل وممشى سياحى واعمال إنارة كاملة واماكن انتظار، وكذلك أماكن الخدمة من كافتيريات وبرجولات وحمامات ليكون متنفسا طبيعيا ومزارا سياحيا لأهالي سيناء والزائرين .

وتابع رئيس منطقة تعمير سيناء أن هذه الأعمال بتكلفة انشائية تقديرية 40 مليون جنيه، مضيفا أن أعمال التطوير تتضمن إعادة رفع كفاءة المدخل الغربى للعريش، وامتداد شارع الفاتح على ساحل المدينة بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه .

وأوضح أن الأعمال الاجمالية لتطوير مدينة العريش ، تقررت على 3 مراحل بتكلفة تقديرية حوالى 150 مليون جنيه، وتم افتتاح المرحلة الأولى والعاجلة من المشروع وتضمنت تطوير 5 ميادين والمحاور الرابطة بينها بتكلفة 50 مليون جنيه .