اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتقدم بخالص التعازى لحكومة الهند وشعبها فى ضحايا جائحة كورونا

الجمعة، 30 أبريل 2021 02:48 م
الرئيس السيسى يتقدم بخالص التعازى لحكومة الهند وشعبها فى ضحايا جائحة كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا.
 
وكتب الرئيس علي حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا، ونأمل في أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف".

 

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كورونا

عاجل

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