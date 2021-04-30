الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي ومقر سوق السيارات الجديد

كتب محمد الجالى

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، وكذلك للمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد على طريق العين السخنة".





صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد



الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي وسوق السيارات الجديد



الرئيس السيسى يطلع على الطريق الدائري الأوسطي



الرئيس يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد



الرئيس السيسى يتابع العمل بالطريق الدائري الأوسطي ومقر سوق السيارات الجديد







الرئيس السيسى يتفقد الطريق الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد















