اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 أبريل 2021 09:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي ومقر سوق السيارات الجديد

الجمعة، 30 أبريل 2021 05:10 م
الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي ومقر سوق السيارات الجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة بجولة تفقدية لبعض قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، وكذلك للمجمع المتكامل والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد على طريق العين السخنة".
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد
الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد

 

الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي وسوق السيارات الجديد
الرئيس السيسى يتفقد الطريق الدائري الأوسطي وسوق السيارات الجديد

 

 

الرئيس السيسى يطلع على الطريق الدائري الأوسطي
الرئيس السيسى يطلع على الطريق الدائري الأوسطي

 

 

الرئيس يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد
الرئيس يتفقد الطريق الدائري الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد

 

 

الرئيس السيسى يتابع العمل بالطريق الدائري الأوسطي ومقر سوق السيارات الجديد
الرئيس السيسى يتابع العمل بالطريق الدائري الأوسطي ومقر سوق السيارات الجديد

 

 

الرئيس السيسى يتفقد الطريق الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد
الرئيس السيسى يتفقد الطريق الأوسطي والمقر الجديد لسوق السيارات الجديد

a460286e-dab7-4682-aa45-6c9ddc78402b

 

 

 

5d354c58-257c-4105-9be6-043ed5b514c6
 

 

 

44b0eef2-c042-4c8d-9964-68218806ad3f
 

 

 

120bfd2f-bb24-4a00-814e-40582eb1ec18
 

 

 

828a351f-807b-4af9-a505-e3ebad9d859d
 

 


السيسي

جولة الرئيس اليوم

سوق السيارات الجديد

العين السخنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة