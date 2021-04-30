اليوم السابع
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الجمعة، 30 أبريل 2021 11:43 ص
خالد صلاح
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"الجارديان": إنجلترا توسّع نطاق حملة التطعيم ضد كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 40 عامًا

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:13 ص
"الجارديان": إنجلترا توسّع نطاق حملة التطعيم ضد كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 40 عامًا كورونا - أرشيف
أ ش أ

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أعلنت صحيفة (الجارديان) البريطانية، توسيع نطاق الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في إنجلترا مجددا لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا ومنحهم الفرصة لحجز لقاحات فيروس كورونا.
 
وأعلنت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، أنه من المقرر إرسال رسائل نصية من اليوم إلى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و41 عامًا.
 
يشار إلى أنه تم تحديد ما يقرب من 750 ألف موعدًا خلال الأسبوع الجاري عندما تم توسيع نطاق التسجيل ليشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 42 و 44 عامًا.
 

كورونا

بريطانيا

لقاح كورونا

كوفيد19

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