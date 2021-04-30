التحريات تكشف كواليس غرق طالبين بمنشأة القناطر: حاولا الهرب من حرارة الجو

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل حادث مصرع طالبين خلال السباحة بالرياح البحيري، في منشأة القناطر، وتوصلت التحريات إلى أن الطالبين يرتبطان بعلاقة صداقة، ويقيمان بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، توجها للسباحة، هربا من ارتفاع درجة الحرارة، إلا أن المياه جرفتهما، وتعرضا للغرق لعدم إجادتهما السباحة.

وتبين من خلال مناظرة الجثتين ارتداء الضحيتين ملابس السباحة، وعدم وجود أي إصابات، وأن سبب الوفاة هو اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، بلاغا يفيد غرق شخصين بالرياح البحيري، انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتم التوصل لهوية الضحيتين، وتبين أن أحدهما يبلغ من العمر 17 سنة طالب، والثاني 16 سنة طالب، لقيا مصرعهما غرقا خلال السباحة، وتمكن عدد من الأشخاص من انتشالهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق.