استمع لـ"ياسين" من كفر الشيخ شبيه الطبلاوى صوتا وقراءة وابتهالا.. فيديو

وبدأ الشيخ ياسين محمود ياسين، 29 سنة ابن قرية كفر الجرايدة بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، رحلته مع القرآن الكريم، فى سن مبكرة، بعد أن حرص والده على تحفيظه للقرآن الكريم فى كُتاب القرية، وأتم حفظ القرآن كاملًا فى العاشرة من عمره.

وقال ياسين محمود ياسين، إنه تخرج فى المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ عام 2017، وحصل على دبلوم عام من كلية التربية جامعة كفر الشيخ، وأصبح من أشهر شباب القراء فى محافظة كفرالشيخ، مؤكداً أنه بدأ حفظ القرآن الكريم على يد شيخه عبد الحى الموافي، وختمه فى العاشرة من عمره، ثم ختمه مرة أخرى على يد جده طه الخشوعى، ثم جوده وختمه على يد الشيخ محمد سليمان، واكتشف والده موهبته فى تلاوة القرآن الكريم فشجع ودعمه.

وأضاف ياسين لـ" اليوم السابع": اعتليت منصة التلاوة لأول مرة فى عزاء جدى، بناءً على وصيته، بالرغم من وجود قارئ آخر فى العزاء، وكان عمره 16 سنة فأبهر الحضور من المعزين، الذين أشادوا بتلاوته فى هذه الليلة بفضل الله، ومن ليلتها بدأت فى قراءة القرآن وإحياء الحفلات فى ريته والقرى المجاورة والعديد من المراكز والمحافظات المجاورة، وأول أجر حصل عليه 50 جنيهًا فى عزاء بقريتهم.

وقال ياسين محمود، إنه متأثر جدًا بفضيلة الشيخ الراحل الطبلاوي، القارئ الكبير، ويستمع كثيرًا إليه، ويحب أن يقلده نظرًا لتقارب صوته مع الشيخ الطبلاوي، بالإضافة إلى الاستماع إلى القراء الكبار العظام، أمثال: الشيخ مصطفى إسماعيل، والشيخ شعبان الصياد، و راغب مصطفى غلوش.

وأضاف، أنه ينشد التواشيح والابتهالات، داعيا الله أن يرفع الوباء والبلاء ويحفظ مصر من كل مكروه وسوء، متمنيا أن يلتحق بالإذاعة والتليفزيون ويكون قارئًا معتمدًا يحذو حذو كبار القراء.