ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 66.22 دولارا للبرميل

كتبت مروة الغول

عاودت أسعار النفط اليوم الثلاثاء 27-4-2021 ارتفاعها مرة أخرى، حيث سجل سعر البرميل من خام برنت، 66.22 دولارا مقابل 65.40 دولارا وفقا للعقود الآجلة.

كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لـ62.48 دولارا للبرميل مقابل 61.53 دولار للبرميل وفقا لأسعار أمس.

ويأتى الارتفاع وسط توقعات منظمة أوبك العالمية بارتفاع الطلب العالمي على النفط بعد تعافى الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا.

وكانت مجموعة "أوبك+" قد توصلت إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو، وذلك بزيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.