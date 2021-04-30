احذر وبلاش تهاون.. أعراض مختلفة تظهر على جهازك الهضمى علامة على الإصابة بكورونا

كتبت هند عادل

الموجه الجديدة لفيروس كورونا تشهد العديد من المتغيرات والطفرات فى شكل الفيروس، والتى تمكن الفيروس من اختراق الخلايا السليمة، وقد يتفادى الأجسام المضادة لأولئك الذين تعافوا من العدوى، ومع ذلك يتأثر العديد من مرضى كورونا بأنواع مختلفة من أعراض الإصابة الشائعة وغير العادية، ويصبح من الأهمية تحديد أكبر عدد ممكن من الأعراض للحد من انتشار المرض والتعامل مع الأمر بسرعة.

ووفقا لتقرير لموقع "تايمز أوف انديا" تم تسجيل مشاكل ومضاعفات الجهاز الهضمة لدى العديد من مرضى كورونا، واشتكى الأفراد من العديد من مشاكل الجهاز الهضمى، حتى بعد التعافى، ولهذا من المهم معرفة كيف يؤثر مرض كورونا على الجهاز الهضمى.

يمكن أن يؤثر مرض كورونا على صحة الجهاز الهضمى

على الرغم من أن فيروس كورونا مرض تنفسى إلا أنه يمكن أن يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، إلى جانب تأثيره على الرئتين، وبالتوازى مع دخول الفيروس للمسالك التنفسية وإصابتها ما يسبب السعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس، يمكن أن يعلق الفيروس بمستقبلات ACE2 الموجودة فى الأغشية الخلوية للخلايا المبطنة للعديد من الأعضاء بما فى ذلك الجهاز الهضمى.

الأعراض المعوية الشائعة المصاحبة لـفيروس كورونا





الإسهال وآلام البطن:

وجدت الأبحاث أن 1 من كل 5 مرضى مصابين بفيروس كورونا يصابون باضطراب فى المعدة ناتج عن الإسهال وآلام البطن أيضًا، وأظهرت بعض الدراسات أن مرضى الفيروس التاجى الذين تظهر عليهم هذه الأعراض يستغرقون وقتًا أطول من غيرهم لتصفية الفيروس من أجسامهم.

فقدان الشهية:

يمكن أن يكون مرض كورونا مزعجًا للغاية ويمكن أن يؤثر على عاداتك الغذائية، خاصة إذا كنت تعانى من فقدان حاسة الشم والتذوق، فهناك احتمال كبير أن تفقد شهيتك أيضًا.

الغثيان:

نظرًا لأن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى الجهاز الهضمى يعانون من فقدان الشهية وبعض الانزعاج فى أمعائهم، فقد يؤدى ذلك غالبًا إلى الغثيان والشعور بالقىء قبل يومين من الإصابة بالحمى.

خطوات يجب اتخاذها: إذا كنت تعانى من أى من الأعراض وتعانى من الحمى والسعال والتعب لتفاقم الأمور، فأنت بحاجة إلى اختبار نفسك حتى ذلك الحين، اعزل نفسك عن الآخرين واتبع جميع الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس.