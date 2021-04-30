اليوم السابع
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الجمعة، 30 أبريل 2021 01:15 م
خالد صلاح
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إندونيسيا تصرح باستخدام لقاح سينوفارم المضاد لـ"كورونا" في حالات الطوارئ

الجمعة، 30 أبريل 2021 11:45 ص
إندونيسيا تصرح باستخدام لقاح سينوفارم المضاد لـ"كورونا" في حالات الطوارئ لقاح كورونا
أ ش أ

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صرحت هيئة تنظيم الأدوية في إندونيسيا، بالاستخدام الطارئ للقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
 
وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الأندونيسية، اليوم الجمعة، أنه من المقرر استخدام هذا اللقاح في حملة تطعيم خاصة يمكن للشركات بموجبها شراء اللقاحات من الحكومة لتطعيم موظفيها.
 
ووفقا للبيانات المؤقتة، لم يتم نشر أي بيانات مفصلة عن فعالية لقاح سينوفارم الذي طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية، وبناءً على تصريحاته فأن اللقاح فعال بنسبة 34ر79% في حماية الأشخاص من الإصابة بالمرض.
 

إندونيسيا

لقاح كورونا

سينوفارم

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