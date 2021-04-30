اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 12 قضية تهريب بقيمة 55 مليون جنيه

الجمعة، 30 أبريل 2021 12:01 م
أمن المنافذ يضبط 12 قضية تهريب بقيمة 55 مليون جنيه الشرطة
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية  من ضبط (12) قضية أبرزها ضبط (بضائع أجنبية الصنع) وتقدر القيمة والتعويض المالى بأكثر من 55 مليون جنيه، وفى مجال الأمن العام تم ضبط (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير (1434) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (199) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "تزوير المستندات" تم ضبط قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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