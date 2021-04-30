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الجمعة، 30 أبريل 2021 02:05 م
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أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 30-4-2021

الجمعة، 30 أبريل 2021 01:30 م
أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 30-4-2021 ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر عقب هبوط جرام الذهب بقيمة جنيهين وقت كتابة هذه السطور، إذ يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 776 جنيها للجرام.
 

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر، سعر عيار 21 اليوم 776 جنيها للجرام، سعر عيار 18 سعر 664 جنيها للجرام، سعر عيار 24 سعر 886 جنيها للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6209 جنيها.
 
الأسعار العالمية للذهب تسجل متوسط سعر ما بين 1768 إلي 1770 دولار، وهو ما يجعل سعر الذهب في مصر يرتفع وينخفض في حدود جنيهين إلي 3 جنيهات.
 
سعر الذهب في مصر قد يشهد بعض التفاوت المحدود من تاجر الي اخر ومن محافظة إلي اخري، وقد يكون هذا التفاوت في حدود جنيه إلي حنيهين، بسبب عملية المضاربة والحركة المستمرة للذهب.

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