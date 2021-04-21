سوق الجملة المطور بالعريش مشروع جديد بتكلفة 167 مليون جنيه على أرض سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

يبدأ السبت، المقبل ، تشغيل سوق الجملة المطور بالعريش ضمن مشروعات جديدة ستفتتح بالمحافظة بمناسبة العيد القومى وذكرى تحرير سيناء .

وأعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان لها، أن السوق إنشئ بتكلفة 167 مليون جنيها بخلاف بعض الاستكمالات الأخرى من المرافق الخدمية بالسوق .

واعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، أن سوق الجملة بالعريش من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض سيناء ، ويعد نقله نوعية فى المحافظة ، وتم تصميمه ليكون على أحدث طراز ، وتم تجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة ، وهو صورة حضارية للمحافظة مثل سوق العبور .

وأضاف أن السوق يقع على مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا ، بما يوازى 14 فدانا فى منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش ، على الطريق الدولى ( العريش / القنطرة ) ، ويعد امتدادا عمرانيا لمدينة العريش .

وأشار محافظ شمال سيناء ، لوجود أراضى محيطة لإضافة أية توسعات مستقبلية ، وأنه تم إعداد لائحة داخلية للسوق قابلة للتعديل والإضافة ، وتزويده بأحدث نظام اليكترونى لعدم التدخل البشرى ، وتوفير المرافق الخدمية الداخلية والخارجية اللازمة للسوق من طرق وشبكات مياه وصرف صحى وكهرباء ، وموقف للسيارات ومحاور مرورية لسهولة دخول وخروج السيارات من وإلى السوق دون تكدس أو زحام ، والمبانى الخدمية والمعارض والأسوار وميزان البيسكول ومصنع الثلج لخدمة السوق .

ويضم السوق عدد 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات ( دواجن ، أسماك ، لحوم ، وخضروات وفاكهة ) ومجمع مطاعم وكافتيريات ومحلات خدمية متنوعة باجمالى 36 محلا و 8 ثلاجات ابريد وتجميد و7 محلات لبيع الفوارغ مسجد وخزان رئيسى للمياه سعة 1000 مترا مكعبا ومبنى ادارى وبوابات اليكترونية ، و غرف للأمن والدفاع المدنى ( الاطفاء ) ونقطتى شرطة واسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها : مكتب شهر عقارى ، مكتب تأمينات ، مكتب تموين ، مبنى خدمات إدارى ، بنوك وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق ، بوابة رئيسية وأخرى فرعية ، ساحتى انتظار للسيارات ، وأسوار خارجية .

وسبق واعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية فى بيان ، أن المشروعات تشمل إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية بالعريش بقيمة 14 مليون و558 ألف و 570 جنيه ، وتشمل توسعة جناح وأعمال ترميم المنطقة الأزهرية بشمال سيناء فى مدينة العريش.

وتشمل المشروعات افتتاح مجمع معاهد بمنطقة وسط سيناء فى مدينة نخل وبلغت تكاليف إنشائه 14 مليون و235 ألف و 785 جنيه.

يذكر أنه استعدت محافظة شمال سيناء للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة ، الذى يناسب يوم 25 أبريل ذكرى تحرير سيناء .

وأعلن ديوان عام محافظة شمال سيناء ، أن خريطة برنامج احتفالات المحافظة بالعيد القومى يتضمن وضع حجر أساس مشروعات جديدة وافتتاح اخرى قائمة وحفل فنى بقصر ثقافة العريش .

وأوضح البيان أن الاحتفالات تنطلق الجمعة 23 أبريل بإفتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب ، والسبت 24 أبريل بافتتاح مشروع إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية ، وافتتاح 19 عمارة بحى المساعيد بعد إعادة الإنشاء ، وافتتاح سوق الجملة بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش .

ومقرر أن يشهد يوم الأحد 25 أبريل مراسم وضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى، وافتتاح المركز التكنولوجى بمحافظة شمال سيناء ، وافتتاح مركز شبكات معلومات المرافق بحى الضاحية ، وافتتاح ملعب نادى ابو صقل بالعريش ، وافتتاح مطحن الكرامة ، ومحطة الغاز بالمنطقة الصناعية .

وتتواصل احتفالات محافظة شمال سيناء بعيدها القومى الاثنين 26 أبريل بإفتتاح محطة تحلية أبار القسيمة بوسط سيناء بطاقة 500 م مكعب فى اليوم ، ومشروع إنشاء جراجات ومخازن بمجلس مدينة الحسنة ، وإنشاء مجمع معاهد نخل بوسط سيناء ووضع حجر أساس مدرسة نخل الصناعية ، ويختتم بحفل فنى ليلى بقصر ثقافة العريش.



ساحة السوق



سوق الجملة بالعريش



سوق الجملة



صالات البيع



مصنع الثلج بالسوق



مقر السوق



مكونات السوق