أسباب ظهور هشاشة العظام بعد الـ40 عاما عند السيدات

كتبت سماح لبيب

مرض هشاشة العظام أحد الأمراض التى تنتشر بنسبة كبيرة بين السيدات، ووفقا لما أكدته إحصائيات منظمة الصحة العالمية فإن 80% من النساء يتعرضن لهشاشة العظام نتيجة التغيرات والعوامل التى تتعرض لها المرأة طوال حياتها، سواء الحمل أو الرضاعة الطبيعية أو انقطاع الطمث، فهذه العوامل تسبب نقصا فى الفيتامينات والعناصر الغذائية فى جسم المرأة مثل الكالسيوم والحديد وفيتامين "د" وغيرها من الفيتامينات والمعادن التى تساعد فى بناء الجسم .

وذكر موقع linehealth الطبى أن هناك الكثير من الأسباب التى تؤدى إلى إصابة السيدات بهشاشة العظام فى سن مبكرة، موضحا أن الهشاشة عادة ما تظهر بالأخص عند النساء بعد سن الـ40 عاما، وترتفع معدلات الهشاشة تدريجيا مع التقدم فى العمر.

وأضاف الموقع أن أبرز الأسباب التى تؤدى لظهور هشاشة العظام مبكرا عند السيدات هى :

1ـ عدم التعرض لأشعة الشمس منذ الصغر والتى تمد العظام بفيتامين د



فيتامين د

2ـ زيادة الوزن وقلة حركة الجسم وعدم ممارسة الرياضة بصورة منتظمة.



زيادة الوزن

3ـ استخدام بعض العقاقير كالكورتيزون لعلاج بعض الأمراض.

4ـ زيادة إفراز الغدة الدرقية.

5ـ نقص هرمون الأستروجين للسيدات.

6ـ ممارسة عادة التدخين السيئة منذ الصغر عند الفتيات.