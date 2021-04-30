أخبار مصر.. المالية: ارتفاع طلبات الاشتراك بمبادرة إحلال السيارات لـ70 ألف طلب

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إعلان محمد معيط، وزير المالية، ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكي والأجرة» للعمل بالغاز الطبيعي إلى 70 ألف طلب منذ فتح باب التسجيل فى 4 يناير الماضى وحتى الآن، يتم دراستها حاليًا بالتعاون مع البنوك وشركات إنتاج السيارات المشاركة في المبادرة.

قال "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن فريق عمل المبادرة بوزارة المالية انتهى منذ بدء تسليم السيارات الجديدة بدلاً من المتقادمة في أول أبريل الحالي إلى يوم الأربعاء الماضي، من تسليم 340 سيارة جديدة للمستفيدين، وتحملت الخزانة العامة 4.3 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لها طبقًا للمبادرة الرئاسية، لافتًا إلى أن أعداد المستفيدين ستتضاعف خلال الفترة القليلة المقبلة حيث يوجد 2262 طلبًا في مرحلة القبول النهائي، وأربعة آلاف و662 طلبًا تم إحالته بالفعل إلى البنوك الذى تقوم بدراسته ائتمانيًا، بخلاف 10 آلاف و877 طلبًا يدرسه فريق عمل المبادرة؛ للتأكد من توافقها مع شروط وضوابط المبادرة خاصة شرط مرور 20 عامًا على تاريخ إنتاجها.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

شيخ الأزهر: الدعوة لتقديس التراث الفقهى تؤدى إلى جمود الفقه الإسلامى

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الدعوةَ لتقديسِ التراثِ الفقهيِّ، ومُساواتِه في ذلك بالشريعةِ الإسلاميَّةِ تُؤدِّي إلى جُمودِ الفقهِ الإسلاميِّ المعاصر، كما حدث بالفعلِ في عصرِنا الحديثِ؛ نتيجةَ تمسُّك البعضِ بالتقيُّدِ -الحرفي- بما وَرَدَ من فتاوى أو أحكامٍ فقهيَّةٍ قديمةٍ كانت تُمثِّلُ تجديدًا ومواكبةً لقضاياها في عصرِها الذي قِيلَتْ فيه، لكنَّها لم تَعُدْ تُفيد كثيرًا ولا قليلًا في مُشكلاتِ اليوم، التي لا تُشابِهُ نظيراتِها الماضيةَ، اللهمَّ إلا في مُجرَّدِ الاسمِ أو العنوان.

وأوضح فضيلته اليوم خلال الحلقة الثامنة عشر من برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، أن مما قد يثير دهشة المشاهد أن قضيةَ "التجديدِ" الفقهيِّ، وبخاصةٍ في مجالِ: الأسرةِ، والمرأةِ، والأحوالِ الشخصيَّةِ، والاقتصادِ، والبنوكِ والربا، بل والقضايا السياسيَّةِ وغيرِها، هي قضية ليست بنتَ اليوم، ولا بنتَ هذا القَرْنِ، والحديثُ في بيانِ ذلك حديثٌ طويلٌ، أقتصرُ فيه على لَفْتِ الأنظارِ إلى أنَّ الكلامَ فيه: حوارًا ومناقشات وتأليفًا ومحاضراتِ عرَفَه الناسُ في مصرَ-هنا- منذ مائةٍ وخمسةٍ وعشرين عامًا على الأقلِّ.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن الإمام محمد عبده توفي في (1905م)، وهو -رحمه الله- لم يَرْحَلْ إلا بعدَ أنْ مَلَأ أسماعَ المسلمين شرقًا وغربًا بأنَّ شريعةَ الإسلامِ أوسعُ وأرحمُ بالناسِ من الأحكامِ الفقهيَّةِ المأخوذةِ حَصْرًا من المذهبِ الحنفيِّ، مذهبِ دولةِ الخلافةِ آنذاك، دُونَ سائرِ المذاهبِ الأخرى.. وكغيرِه من أئمَّةِ الإصلاحِ شغَلَتْه قضايا المرأةِ بأكثرَ ممَّا شغلَتْه القضايا الأخرى، ورُغْمَ ذلك ظلَّ الوضعُ على ما كان عليه قبلَ الإمام وبعدَه: جُمودًا وخوفًا من تحمُّلِ مسؤوليَّةِ التغييرِ في أوضاعٍ ارتبطت بالشريعةِ قُرونًا متطاولة.

أسعار الذهب فى مصر اليوم تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 776 جنيها للجرام

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، تراجع بقيمة جنيهين وقت كتابة هذه السطور، إذ يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 776 جنيها للجرام.

الأسعار العالمية للذهب تسجل تذبذب واضح وحركة مستمرة بين الارتفاع والهبوط ، لتبلغ أسعار أونصة الذهب ما بين 1768 إلي 1770 دولار، وهو ما يجعل سعر الذهب في مصر يرتفع وينخفض في حدود جنيهين إلي 3 جنيهات.





أسعار الذهب اليومأسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر عيار 21 اليوم 776 جنيها للجرام.

سعر عيار 18 اليوم 664 جنيها للجرام.

سعر عيار 24 اليوم 886 جنيها للجرام.

سجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6209 جنيها.

أونصة الذهب 1768 دولار.

التعليم: امتحان مايو التكميلى لمن لم يحصل على 50% فى الورقة الامتحانية لأبريل

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان التكميلى لطلاب الثانوية العام لمن لم يحصل على 50% في الورقة الامتحانية لشهر أبريل، موضحة أن امتحان الترم الأول لطلاب أولى وثانية ثانوى كان للاجتياز فقط، ولكن امتحان شهر أبريل الورقى مخصص لها 100% من درجة المادة ومن ثم درجة الطالب تحسب وفقا ما يحصل عليه من درجة في شهر امتحان شهر أبريل.

وكشفت وزارة التعليم، أن احتساب درجات الترم الثانى، تشمل امتحانى شهرى مارس الماضى وأبريل، تضاف إلى الدرجة التى حصل عليها التلميذ فى الفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى، وتحسب بعد ذلك درجة الطالب النهائية، حيث يمثل الترم الثانى 50% من المجموع الكلى للعام الدراسى، بالإضافة إلى 50% أخرى هى نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وتابعت الوزارة، أن الطالب الذى لم يحقق نسبة النجاح بعد إضافة درجات الترمين سوف يخوض امتحان تكميلى في شهر مايو المقبل، مشيرة إلى أن الامتحانات التي تعقد في مايو ستكون في المواد التي لم يحقق فيها الطالب نسبة النجاح وليس في كل المواد الدراسية.

7مليارات للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة.. والصحة تطلب رفعها لـ8.5

بلغت مخصصات علاج المواطنين على نفقة الدولة بمشروع موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2021/2022، والمعروضة على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نحو 7 مليارات جنيه، وشهد اجتماع اللجنة الأخير لمناقشة مشروع الموازنة مطالبات من مسئولي الوزارة برفع هذا المبلغ إلى 8.5 مليار جنيه بزيادة 1.5 مليار جنيه.

وبلغت مخصصات الباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة وزارة الصحة نحو 7 مليارات و167 مليون جنيه، وطالب ممثلو وزارة الصحة باعتمادات إضافية لهذا الباب بلغ إجماليها نحو 1.7 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه المخصصات العلاج على نفقة الدولة، ونحو 200 مليون جنيه للتعاقد مع الأطباء فوق سن الـ60 لسد العجز فى عدد الأطباء.