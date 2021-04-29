وزير التنمية المحلية يصدر قرار بتعيين طلعت منصور رئيسا لمدينة شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قرارا بتعيين طلعت منصور عبد السلام إسماعيل من العاملين بالدرجة الممتازة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل بوظيفة رئيس مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة للإحالة للمعاش.

وجاء قرار وزير التنمية المحلية رقم 166 سنة 2021، بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية، ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 280 لسنة 1999 بشأن تنظيم وزارة التنمية المحلية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بشأن تشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس الوزراء بالتفويض فى بعض الاختصاصات.

وتضمن القرار فى مادته الأولى، بأنه يعين طلعت منصور عبد السلام إسماعيل من العاملين بالدرجة الممتازة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل بوظيفة رئيس مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة للإحالة للمعاش، كما تضمنت المادة الثانية بأنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.