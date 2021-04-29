نيوزويك: ترامب يلمح لإمكانية مقاضاة CNN بسبب مقاطع فيديو لأحد موظفيها

كتبت ريم عبد الحميد

أعرب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عن إمكانية مقاضاة شبكة سى إن إن، بسبب ما تردد حول عملها لخسارته فى الانتخابات الرئاسية الماضية، بحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك.

وقال ترامب إن محاميه لا يستطيعون حتى تصديق مضمون مقاطع فيديو فى مشروع "فيريتاس"، التى تظهر موظف بسى إن إن يقول إن الشبكة عملت لهزيمة ترامب فى الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأشار ترامب إلى احتمال أن يكون هناك دعوى قضائية فى هذا الشأن، وذلك خلال ظهوره فى النسخة الأخيرة من البرنامج الحوارى المحافظ على الإنترنت ذا دان دونجينو. وسأل المذيع دان بونجينو الرئيس السابق عن رد فعله على مقاطع الفيديو، التى سجلتها الجماعة المحافظة خلسة، بينما أشار إلى أنهم قدموا دليلا على أن الشبكة كانت تسعى لعزل ترامب من منصبه.

وقال ترامب: كان هذا شيئا لا يصدق، لأن حدوث ذلك كان أمرا شائنا، كنا نعلم أن ذلك كان يحدث على أى حال، لم يشك أحد فى ذلك، ولكن لدينا الآن مسئول تنفيذى كبير.

وتابع قائلا: ماذا سنفعل مع ذلك، لا أعرف، ربما سنفعل شيئا تجاه الأمر، لكننا قرأناها ولا يصدقها المحامون، فهذه أشبه بمساهمة فى حملة انتخابية بأحجام لم يرها أحد من قبل.

وأظهرت سلسلة من مقاطعة فيديو تم تصويرها بكاميرا خفية، تشارلى تسيستر، الذى قيل إنه مديرا تقنيا فى "سى إن إن"، يتفاخر بأن الشبكة أخرجت ترامب من الحكم، وأعلن أن ترامب لو لم يكن ليخسر الانتخابات لولا ذلك. وتم تسجيل لقطة لتشيستر يتحدث عن دعاية تشير إلى أن ترامب قد يكون غير لائق للمنصب.