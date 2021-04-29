نفحات رمضانية مع مبتهل صعيدى.. يسرى معتوق يطرب القلوب فى نهار رمضان.. فيديو

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا مع الشيخ يسري معتوق المبتهل الصعيدي الذي يطرب القلوب في نهار شهر رمضان

بالابتهالات التي يقدمها، وهو آخر المبتهلين الذين تم تسجيلهم بالإذاعة من سوهاج.