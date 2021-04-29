نفحات رمضانية مع مبتهل صعيدى.. يسرى معتوق يطرب القلوب فى نهار رمضان.. فيديو

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا مع الشيخ يسري معتوق المبتهل الصعيدي الذي يطرب القلوب في نهار شهر رمضان بالابتهالات التي يقدمها، وهو آخر المبتهلين الذين تم تسجيلهم بالإذاعة من سوهاج.
قال الشيخ يسري معتوق، إنه تعلم التواشيح والابتهالات من المشايخ الكبار مثل النقشبندي ونصر الدين طوبار، لافتًا أن الإنشاد الديني يختلف عن الابتهالات الدينية، حيث أن الإنشاد يندرج تحت 4 أقسام أما الابتهال هو عبارة عن ارتجال وما يخطر علي بال المبتهل.
وأكد الشيخ يسري معتوق، أنه مبتهل فقط واعتمد في إذاعة القرآن الكريم مبتهل في ، وقدم معتوق خلال البث عدد من الأناشيد والابتهالات مثل المسك فاح والله الله علي رسول الله وعدد من الابتهالات الدينية بمناسبة شهر رمضان الكريم.
وأوضح الشيخ يسري معتوق، أنه في صدد إنشاء فرقة إنشاد تحت قيادة الشيخ إبراهيم السوهاجي، تضم شباب متميزين في الإنشاد عن طريق مسابقة يختار منهم الأفضل والاستفادة من السوشيال ميديا للترويج لفرقة الإنشاد الديني.
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