اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة آخر بحادث انقلاب سيارة نقل بطريق القطامية القديم - السويس

الخميس، 29 أبريل 2021 04:02 م
مصرع شخص وإصابة آخر بحادث انقلاب سيارة نقل بطريق القطامية القديم - السويس جانب من الحادث
السويس- سيد نون

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لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، بحادث انقلاب سيارة نقل، اليوم الخميس، بطريق القطامية القديم- السويس، وتم نقل المصاب إلى المستشفى العام. 
 
وكان اللواء باسم العطار، حمكدار مديرية أمن السويس، قد تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل رقم ع ق ق 4265 أمام الشركة العربية للأسمنت طريق القطامية. 
 
ووجه الدكتور محمد طنطاوى رئيس مرفق الإسعاف بالسويس، بتحرك سيارة إلى مكان الحادث لنقل المصاب إلى مستشفى العام. 
 
وقال مصدر طبى فى السويس، إن المصاب تم نقله إلى قسم الطوارئ بمستشفى العام لتلاقى العلاج، لافتا إلى أن الجثة فى انتظار المعاينة من أجل نقلها إلى مشرحة المستشفى واستخراج تصريح الدفن.

 


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