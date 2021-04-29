مصادرة 45 شيشة وغلق 3 مقاهى مخالفة وتحصيل 20 غرامة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

صادرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بسوهاج 45 شيشة، وغلق 3 مقاهى مخالفة، وتحصيل 20 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، وضبط 7 من المضبوطات المتنوعة، وذلك خلال حملات مكبرة على المقاهى والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

على جانب آخر شنت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية حملات مفاجئه على الأسواق والمخابز لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة تهريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة، وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 45 مخبزا بمركزى دمنهور وشبراخيت، وذلك لانتاجهم خبز مخالف للمواصفات وناقص الوزن والتوقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق وكذلك لتهريب حصص الدقيق المدعم وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أشرف على الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين.

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.