اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 أبريل 2021 05:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مصادرة 143 شيشة خلال الحملات على المقاهى والكافيهات بالمراغة سوهاج.. صور

الخميس، 29 أبريل 2021 04:07 م
مصادرة 143 شيشة خلال الحملات على المقاهى والكافيهات بالمراغة سوهاج.. صور إعدام 143 شيشة خلال الحملات
سوهاج - محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج، 143 شيشة تم التحفظ عليها خلال الحملات التي شنتها على المقاهي والكافيهات بالمدينة والقرى التابعة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم إغلاق وتشميع 2 مقهى مخالف، ومصادرة 10 شيش، وتحرير 34 محضر إشغال ونظافة عامة في حملة مكبرة بشوارع المدينة .

كما تم القيام بعدد من حملات الرش والتعقيم استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية، والمدارس، والمصالح الحكومية، وأماكن تردد المواطنين، حيث تم رش وتطهير "المركز التكنولوجي، ومبني المطافئ، و مرسي العبارات، و شارع النيل، والشباب، وشارع المركز، وعبدالمنعم رياض، ومحيط مجلس المدينة، ومبنى النيابة العامة بالمراغة، وماكينات الصراف الآلي". 

حملات المراغة (1)
حملات المراغة (1)

 

حملات المراغة (2)
حملات المراغة (2)

 

حملات المراغة (3)
حملات المراغة (3)

 

حملات المراغة (4)
حملات المراغة (4)

 

حملات المراغة (7)
حملات المراغة (7)

 

حملات المراغة (9)
حملات المراغة (9)

 

حملات المراغة (10)
حملات المراغة (10)

 

حملات المراغة (11)
حملات المراغة (11)

 

حملات المراغة (20)
حملات المراغة (20)

 

حملات المراغة (21)
حملات المراغة (21)

 


سوهاج

اخبار سوهاج

كورونا

اخبار كورونا فى سوهاج

محافظه سوهاج

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة