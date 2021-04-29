مصادرة 143 شيشة خلال الحملات على المقاهى والكافيهات بالمراغة سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

أعدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج، 143 شيشة تم التحفظ عليها خلال الحملات التي شنتها على المقاهي والكافيهات بالمدينة والقرى التابعة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم إغلاق وتشميع 2 مقهى مخالف، ومصادرة 10 شيش، وتحرير 34 محضر إشغال ونظافة عامة في حملة مكبرة بشوارع المدينة .

كما تم القيام بعدد من حملات الرش والتعقيم استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية، والمدارس، والمصالح الحكومية، وأماكن تردد المواطنين، حيث تم رش وتطهير "المركز التكنولوجي، ومبني المطافئ، و مرسي العبارات، و شارع النيل، والشباب، وشارع المركز، وعبدالمنعم رياض، ومحيط مجلس المدينة، ومبنى النيابة العامة بالمراغة، وماكينات الصراف الآلي".



حملات المراغة (1)



حملات المراغة (2)



حملات المراغة (3)



حملات المراغة (4)



حملات المراغة (7)



حملات المراغة (9)



حملات المراغة (10)



حملات المراغة (11)



حملات المراغة (20)