محافظ الدقهلية: التصديق على تعديل قيود الارتفاع لـ53 قرية ومنطقتين بطلخا

الدقهلية فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عن الموافقة علي تعديل قيد الارتفاع للمخطط الاستراتيجي العام لعدد 53 قرية من قري المحافظة، ومنطقتين بطلخا إلي 12 مترا بدل من 3 م 6 م 9 م 10 م.

وأكد " المحافظ " أن جهود المحافظة استمرت علي مدار الشهور الأربعة الماضية من خلال متابعته شخصيا مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني من أجل رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين بالقري المشار إليها والتي استمرت لسنوات طويلة من أجل السماح لهؤلاء المواطنين باستصدار تراخيص بناء تغطي الكثافة السكانية والتوسع الرأسي للمباني الخاصة بهم، مشيرا إلى أن ذلك استهدف التيسير على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، وليساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030.

وأوضح "مختار" أن المراكز التي تم الموافقة علي تعديل قيود الارتفاع بقرها هي مركز أجا ويضم 15 قرية وهى قرى ( برج نور الحمص - بقطارس - ديرب بقطارس - شنيسة - كفر ديرب بقطارس - منشأة الأخوة - الدير - تلبنت أجا - منشأة عبدالنبي - عزب العرب - البهو فريك - شبرا البهو - قرموط البهو - نوسا الغيط - كفر الشراقوة السنيطة) ،ومركز السنبلاوين تشمل القرى 24 قرية هى قرى( طماي الزهيرة - الزريقي - الأورمان - طنبارة - التمد الحجر - كفر شبرهور - المخزن - شبراهور - الروضة - السرس - شبر سندي - ابو قراميط - برقين - الرمزية - الفتح - الوحدة العربية - منشأة رضا - الحجايزة - الحصوة - المقاطعه - كفر غنام - القنان شبر سندي - طرانيس العرب منشأة الأدهم ) ، ومركز تمي الامديد تشمل 4 قري هى قرى ( الربع - الكمال - الزمار - منشأة صبري ابو علم ) ،و مركز المنصورة تشمل 6 قري هى قرى ( جديدة الهالة - سللنت - ميت الصارم - ميت خيرون - ميت مزاح - منية محلة دمنة ) ، ومركز طلخا تشمل 4 قري هى قري ( كفر الخوازم - منشأة البدوي - وميت الكرماء - وجوجر ) بالإضافة إلي منطقتين بمدينة طلخا وصل ارتفاعها الي 12 مترا.

وأشارت المهندسة سماح المحمدي مدير عام تخطيط العمراني بالدقهلية أنه جاري علي قدم وساق تنفيذا لتعليمات المحافظ التنسيق للحصول علي كافه الموافقات الخاصة بالارتفاعات لباقي القري بالدقهلية والمدن التي تقل ارتفاعها عن 12متر كما أن المحافظ وضع استراتيجية لانتهاء من كافه المخططات التفصيلية لمحافظه الدقهلية بنهاية العام الحالي 2021.

جاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتعامل الفورى لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم.