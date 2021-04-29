محافظ أسيوط: حياة كريمة غطت 99% من القرى والمراكز بخدمات مياه الشرب

أسيوط فريق المحافظات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تغطية 99 % من قرى ومراكز المحافظة بخدمات مياه الشرب بإجمالي إنتاج 755 ألف متر3/ يوم، لافتا إلى استمرار تقديم خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين وتوفير الخدمة المتميزة لجميع عزب وقرى ومدن المحافظة والأماكن المستجدة من خلال الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه وتعظيم الحفاظ عليها من التلوث ومراعاة ترشيد الاستهلاك.

واضاف أن محافظة أسيوط حظت بالنصيب الأعلى فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة وخاصة المرحلة الحالية منها برنامج تطوير الريف المصرى والموجه لتنمية خدمات المياه والصرف الصحي بعدد 150 قرية بالمحافظة بــتكلفة استثمارية بلغت 4.3 مليار جنيهاً تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ – فى تصريحات صحفية اليوم - إلى أن العمل بقطاع مياه الشرب سيشمل مد وتدعيم (72 كم) شبكات مياه، وتأهيل (6) محطات مياه شرب، وإحلال وتجديد عدد (90) بئر إرتوازي وتوريد (247) طلمبة أعماق غاطسة، و(35) مولد وكابلات كهربائية، كما استهدفت المبادرة فى مرحلتها الثالثة (7) مراكز بمحافظة أسيوط من بين 50 مركزا على مستوى الجمهورية توجهت إلى إنشاء وعمل توسعات لعدد (7) محطات مياه سطحية كبرى، واحلال وتجديد ورفع كفاءة (6) محطة أخرى و(144) بئر ارتوازي، ومد وتدعيم (246) كم شبكات مياه بأقطار مختلفة للمناطق المحرومة طبقا لخطة الرصف، وإنشاء (3) وحدة معالجة أملاح.

وأفاد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن الخطة الاستثمارية لعام 2019ـ 2020م والخاصة بالشركة تغطى احتياجات سكان المحافظة المائية من خلال نظم مياه الشرب بعدد 278 محطة مياه موزعة ما بين محطات المياه السطحية الرئيسية وعددها ( 15) بطاقة تصميمية ( 629128 ) م3/يوم ويبلغ متوسط الطاقة الفعلية ( 439330 ) م3 لكل يوم، ومحطات إرتوازية وعددها ( 236) محطة، بطاقة تصميمية ( 1333715 ) م3/يوم ، ويبلغ متوسط الطاقة الفعلية ( 361223 ) م3 / يوم، ومحطات نقالي وعددها ( 28 ) بطاقة تصميمة (40065) م3 / يوم، ويبلغ متوسط الطاقة الفعلية ( 24033) م3 /يوم لافتا إلى أن الشركة قامت بعمل احلال وتجديد (35) ارتوازى وطلمبات غاطسة وتنفيذ إحلال وتجديد 57 كم شبكات مياه ومد وتدعيم شبكات مياه شرب للمناطق المحرومة بطول 113 كم بمراكز مختلفة.