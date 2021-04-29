كسل العين عند الأطفال.. تعرف على علامات وأسباب الإصابة به

كتب محمود جلال

العين الكسولة هى حالة يكون فيها تطور غير طبيعى للرؤية، ومن المعروف أنه أحد الأسباب الرئيسية لضعف الرؤية بين الأطفال، وحالة العين الكسولة خطيرة وتحتاج إلى علاج فى الوقت المناسب، حيث إنها سوف تؤثر على وظائف الدماغ، لأن كل ما يراه طفلك من خلال تلك العين لا يلتقطه المخ بشكل صحيح، ما قد يضر بشكل دائم برؤية الطفل، بحسب موقع "only my health".

أسباب كسل العين:

اختلال التوازن العضلى:

الجفن المتدلى: عندما يتسبب الجفن المترهل المتدلي في انسداد الجفن للبصر، ويعرف أيضًا باسم تدلي الجفون.



كسل العين

أخطاء الانكسار: في كثير من الأحيان يكون تركيز إحدى العينين أفضل من الأخرى، ما قد يجعل العين الأخرى ذات بعد نظر أو قصر نظر، يركز الدماغ الذي يحاول تفسير صورة ضبابية وواضحة أكثر على الصورة الواضحة، متجاهلاً الصورة الباهتة، وتضعف رؤية العيون المشوشة أكثر إذا لم يتم الإبلاغ عن ذلك.

الحول: عندما تكون المحاذاة في العين مفقودة، لا يمكن تركيز العينين معًا على صورة، ما يؤدى إلى تكوين صورة مزدوجة.

علامات العين الكسولة التي يجب أن تبحث عنها عند الأطفال

الحول المتكرر: يجب ملاحظة ذلك أكثر في يوم مشمس، عندما يغلق الطفل إحدى عينيه أو يغمض عينًا واحدة، فقد يشير ذلك إلى ضعف في إحدى العينين.

صعوبة في القراءة : تتأثر القراءة فقد يتخطى الطفل الكلمات أو يخطئ فى قراءتها وقد تتأثر رياضياته أيضًا وعدم معرفة الأرقام بشكل صحيح، بسبب الرؤية غير الكاملة، ويصبح التركيز صعبًا.

صعوبة في القراءة رأس مائل : قد يحاول الطفل المصاب بالعين الكسولة إمالة رأسه للحصول على رؤية أفضل، هنا يستخدم عينه المهيمنة للحصول على الرؤية المناسبة، ويمكن ملاحظة ذلك بشكل عام أثناء مشاهدة التليفزيون واللعب والجرى.

يعد ضعف عضلات العين سببًا شائعا، إما أن تتحول العين أو تتقاطع للداخل فى النهاية، ولا يتحقق التناظر فى الرؤية.