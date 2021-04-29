كامالا هاريس أول نائب رئيس أمريكي يحصل على تمثال شمعي في متحف مدام توسو

(أ ش أ)

أعلن متحف مدام توسو في نيويورك، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستصبح أول نائب رئيس أمريكي يحظى بتمثال من الشمع يشبهها تكريما لها بعد أول 100 يوم في المنصب.

وذكرت إدارة متحف الشمع في بيان - نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - أن "كامالا هاريس دخلت التاريخ عندما أدت القسم في 20 يناير الماضي لتصبح أول امرأة وأول شخص أسود البشرة وأول آسيوية-أمريكية في منصب نائب الرئيس الأمريكي".

وأضاف البيان أن "متحف مدام توسو بنيويورك سيضيف إنجاز جديد لقائمة إنجازات هاريس بصنع تمثال شمع شبيه لها، وهو شرف لم يبلغه نائب رئيس من قبل"، وذلك لأن متحف الشمع، الذي يتكون من سلسلة متاحف في عدة دول حول العالم، يصنع تمثالا شمعيا لكل رئيس أمريكي وليس لنائب الرئيس.

وأشار البيان إلى أن رؤوس تمثالي الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته هاريس تم صنعهما على يد فريق في لندن استنادا إلى عدة صور شخصية واستغرقا 6 أسابيع، على أن يستغرق صنع أجساد التمثالين بين 4 إلى 6 شهور.