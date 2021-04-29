قصة الطالب معاذ طالب مخترع "الاتوبيس البر مائى الهوائى".. صور

الشرقية - فريق المحافظات

حصل على المركز الثالث جمهورية فى مسابقة المخترع الصغير باختراعه "الاتوبيس الطائر البر مائي الهوائى"، ووصل باختراعه للمعرض النهائى على مستوى الجمهورية بعد أن فاز على مستوى إدارة هنيا التعليمية، وبعدها فاز على مستوى محافظة الشرقية، ليشارك فى المعرض النهائى فى مسابقة إنتل ايسف هذا العام 2021 وحصل على الكثير من التكريمات، وامتلك اكثر من 40 شهادة فى مجال الابتكار.

لم يقتصر طموحه وحلمه على الاختراعات فقط بل اتجه إلى ممارسة الرياضة لتغذى عقله وروحه لإقتناعه أن العقل السليم فى الجسم السليم ومارس رياضة الكونغ فو، وحصل على الحزام البنى والمركز الذهبى فى العديد من البطولات.

معاذ صلاح رجب اخترع "الاتوبيس الطائر البر مائي الهوائى" وكان من ال10 الاوائل على محافظة الشرقية وتأهل فى مسابقة إنتل ايسف ليحضر المعرض النهائى على مستوى الجمهورية.

يقول معاذ صلاح عن اختراعه: هو أتوبيس له القدرة على السير بسرعة تبدأ من 550 كم / س إلى سرعة تصل إلى 1600 كم / س من خلال مجال كهرومغناطيسي ويسير بطاقة نظيفة ذاتية التوليد فهو لا يستخدم أى مصدر طاقة خارجى بل هو يولد طاقته بنفسه ويسير على ارتفاع 9 متر من مستوى سطح الأرض ويولد طاقة تحركه من أربع مصادر المصدر الأول هو الطاقة الحركية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وحركة الأمواج.

بالنسبة لليابس فإن الاتوبيس يتحرك على المجال الكهرومغناطيسي ذاتى توليد الطاقة الكهربية بسرعة تبدأ من 550 كم / س إلى سرعة تصل إلى 1600 كم / س يتكون من قطبين مختلفين الإشارات عندما يتصل بهم تيار كهربي يتولد هذا المجال فيرفع الاتوبيس مسافة 15مليمتر ويدفعه بسرعة تبدأ من 550 كم/ساعة.

ويتكون الاتوبيس من عجلات وقضبان معدنية وأخرى مغناطيسية ودينامو ومواتير بالإضافة إلى مولدات شمسية ومراوح توربينات ومزود بصمتك أمان ضد الحوادث " جهاز يرسل اشاعات إلى عدة كيلو مترات ومزود بقمر صناعى ليستطيع العمل فى الدول القطبية والذي يعكس أشعة الشمس.

بالنسبة للبحر فهو يتحرك على سطح المياه من خلال عمليات الطفو على سطح البحر بنظام معين والحركة وذلك نتيجة تصاعد غاز الهيدروجين نتيجة تفاعل الماغنسيوم مع حمض الهيدروكلوريك المخفف الذى يملأ أنابيب أسفل الأتوبيس فتجعله يطفو على سطح البحر ومن ثم يبدأ الحركة فى البحر من خلال مواتير مصممة ذاتية التوليد للكهرباء وايضا يقوم بالغوص تحت مستوى سطح الماء من خلال ملء أنابيب المياه وتزيد من كتلته فيغوص في الماء وايضا يتحرك من خلال مواتير ذاتية التوليد للكهرباء ويولد فى البحر طاقة من خلال حركة الأمواج ومزود بأجهزة تقيه من الحوادث فى البحر من خلال تزويده بأنابيب الممتلئة بغاز الهيدروجين المولد وعندما يتم تسريبه يتفاعل مع الأكسجين مولد المياه وبالتالى يتلاشى الحوادث.

عملية الطيران تتم بطريقة أنه مزود بمواتير ثنائية المراوح إحداها يتحرك يسارا والأخرى تتحرك يمينا وكل من الأربع مراوح يقوم بتلك الوظيفة ليحدث توازن ويتم رفع الاتوبيس إلى أعلى وايضا على البر مزود بأجهزة ترسل أشعة الى كيلومترات لمعرفة إذا قابله عائق بحيث يتوقف تلقائيا دون سائق فهو يتحرك بوحدة إستشعار عن بعد.

وقال المخترع إن ذلك يمثل ثروة قومية للدولة المصرية من خلال توفير مليارات الجنيهات وحماية البيئة من التلوث وايضا ستصبح مصر من أعلى الدول اقتصاديا بحيث ستكون الدولة الوحيدة المصنعة والمصدرة لهذا الاختراع وهذا الاختراع سيشهد تطورا فى مجال الحالة الأجتماعية للعالم بالكامل وايضا ذاتى التوليد للكهرباء.

وايضا محطات تعمل بطاقة نظيفة ذاتية التوليد بنفسها أى أنه لن يستخدم بترول أو أى مصدر للطاقة من الدولة بل بإمكانه توفير طاقة للدولة من خلال توليده بنفسه طاقة بكميات كبيرة جدا وايضا من خلال توفيره للبترول فهذا يمثل ثروة قومية للدولة المصرية.



أسرة المخترع



المخترع



المخترع يشرح اختراعه



مع صديقه



مع والدته وشقيقه