غلق 27 قاعة أفراح ودور مناسبات وفض 25 سوق أسبوعى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

نفذت الوحدات المحلية تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حملات مكثفة خلال الفترة الحالية مدعمة برجال الشرطة من قوات مديرية أمن أسوان لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة أنتشار فيروس كورونا شملت فرض غرامة عدم إرتداء الكمامات من بعض المواطنين سواء فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل الجماعي.

كما تم إزالة بعض الإشغالات داخل الأسواق، بجانب غلق وتشميع عدد من المقاهى والكافتريات المخالفة التى تم ضبطها أثناء تقديم الشيشة لروادها ، بالأضافة إلى غلق 27 قاعة أفراح ودور مناسبات ، فضلاً عن فض 25 سوقا أسبوعيا بقرى ومدن المحافظة، وفى السياق ذاته قام رؤساء المراكز والمدن بالمرور على عدد من المساجد بحضور مسئولى الأوقاف للأطمئنان على تطبيق الأجراءات الوقائية أثناء الصلوات الخمس، وأيضاً صلاة التراويح، فيما يتم المرور الميدانى لضمان الألتزام بالمواعيد الصيفية والتى بدأت من 17 أبريل الجارى لفتح وغلق المحال التجارية والمقاهى والكافتريات والورش فى إطار تنفيذ قرارات اللجنة العليا لأدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .