غلق مقهى و5 ورش و2 محل وصالة رياضية وتحرير 65 محضرا فى حملات بدمياط

دمياط معتز الشربينى

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالاستمرار في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا، والالتزام التام بما تم إعلانه من قرارات وإجراءات فى هذا الخصوص للحد من انتشار الفيروس.

وفى هذا الصدد، نفذت الوحدات المحلية بدمياط وكفر سعد وكفر البطيخ و فارسكور و عزبة البرج حملات موسعة على المطاعم والكافيتريات و المقاهى والمنشآت التجارية، أسفرت عن غلق وتشميع 5 ورش و2 محل بفارسكور و دمياط لمخالفتهم مواعيد الغلق و صالة رياضية "جيم" بدمياط و مقهى بكفر البطيخ لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وتقديم شيشة للمواطنين، بالإضافة إلى تحرير عدد 65 محضر للمواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية.