طلاب هندسة المنصورة ينجحون فى تنفيذ وتصميم أول جهاز غسيل كلوى محمول

الدقهلية فريق المحافظات

نجح فريق "HemoPure" من طلاب برنامج الهندسة الطبية والحيوية بجامعة المنصورة، فى تنفيذ وتصميم أول جهاز غسيل كلوى محمول (Portable Hemodialysis machine) كمشروع تخرج.

ويعد المشروع من أوائل النسخ المحمولة فى مصر والذى يهدف لمساعدة كل مرضى الغسيل الكلوى أو المرضى المصابين بكورونا بمستشفيات العزل، والمرضى ذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن الذين يعانون من الفشل الكلوي، حيث يتميز بسهولة الاستخدام، ومهيأ للاستخدام المنزلى وكذلك خلال ساعات الراحة.

ويتميز الجهاز بوجود دائرة تعقيم تقوم بتعقيم الجهاز كليا قبل التشغيل، وكذلك نظام أمان ونظام تنبيه لحماية المرضى أثناء الاستخدام، ويمتاز أيضاً بأنه صالح للاستخدام الشخصى الفردى أو الجماعى، مع مراعاة عدم انتقال أى عدوى من مريض لآخر.

وسيوفر الجهاز كل جلسات الغسيل الكلوى فى المنزل بما يضمن راحة المرضى ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير المجهود والوقت وكذلك الكثير من المال، ويتوافر الجهاز بنسخته الحالية بسعر يتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه فقط وهى بذلك اقل بكثير من متوسط التكلفة الكلية لمريض الغسيل سنوياً والتى وصلت إلى 57 ألف جنيه بالإضافة لسعر الجهاز البالغ 250 الف جنيه.

كما يقوم الفريق حالياً بالعمل على الجهاز لتحويله لشركة ناشئة وجلب فرص الاستثمار ودخول الجهاز فى مرحلة الإنتاج الكمي.















