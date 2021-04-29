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طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وغائم بالإمارات وحار بالبحرين

الخميس، 29 أبريل 2021 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار رعدية بالسعودية وغائم بالإمارات وحار بالبحرين طقس الخليج
وكالات

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تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة وطقس اليوم الخميس ، حيث يكون هناك امطار رعدية فى السعودية وحار بالبحرين وغائم في الإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الخميس - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية .

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق ويصاحبها سقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة تكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية والرياح غربية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، الخميس، في مملكة البحرين سيكون حاراً وغائماً جزئياً خلال النهار يتحول إلى معتدل مساءً.

 

 

 

 

 

 


البحرين

السعودية

الإمارات

المملكة

طقس الخليج

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