اليوم السابع
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طالبوهن بسداد المصروفات.. تعليم قنا يحيل واقعة نشر أسماء طالبات على صفحة مدرسة للتحقيق

الخميس، 29 أبريل 2021 08:29 م
طالبوهن بسداد المصروفات.. تعليم قنا يحيل واقعة نشر أسماء طالبات على صفحة مدرسة للتحقيق الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا
قنا صابر سعيد

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عبر عدد من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن استيائهم عقب نشر مدرسة قفط الثانوية الصناعية أسماء طالبات على صفحة المدرسة تطالبهم بسداد المصروفات الدراسية وتهديدهن بعدم دخول الامتحانات.

وأحالت مديرية التعليم بقنا برئاسة الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم مدير المدرسة والموظف الذى قام بنشر أسماء طالبات لم يسددن المصروفات على فيسبوك، للشؤون القانونية مع إلغاء تكليف مدير المدرسة ونقله خارج الإدارة التعليمية.

ونشرت المدرسة الكشف مكتوب عليه "السادة أولياء أمور الطالبات بمدرسة قفط الثانوية الصناعية بنات بالملايين سرعة إرسال تسديد الرسوم المدرسية للأستاذ خالد الرشيدى مسؤول شؤون الطالبات بالمدرسة والتواصل مع على رقم التليفون، حتى يتم السماح للطالبات بدخول امتحانات الدبلوم هذا العام".

 

 


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