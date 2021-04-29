ضبط مشروبات غازية منتهية الصلاحية داخل مخزن بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، حملة لمراقبة الأسواق والأسعار ومخازن السلع الغذائية، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر فى بيان له، إنه تم ضبط مخزن يحوى وجود مشروبات غازية منتهية الصلاحية داخله قبل الوصول إلى المستهلكين، حيث تحرر عن ذلك المحضر رقم 5850 ضد "ا.م.م"، كما تم تحرير 4 محاضر عدم وجود شهادة صحية، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وكان قد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالاقصر، بأنه تنفيذا لتعليمات وزارة التموين، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة الأنشطة التموينية والأسواق والمخابز بالمحافظة، فقد تم الآتى خلال الفترة من 1 حتى 22 أبريل 2021، صرف سلع تموينية بمبلغ 39.8 مليون جنيه من المنافذ التموينية بموجب البطاقات التموينية مقررات شهر أبريل بنسبة 92.5% من إجمالى الدعم السلعى المقرر لمواطنى المحافظة دون أى معوقات أو ازدحام على المنافذ التموينية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم أيضا صرف سلع حرة بمبلغ 1.2 مليون جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مارس الماضى لعدد 50686 بطاقة تموينية قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم، وصرف 60 مليون رغيف بلدى مدعم من المخابز بموجب البطاقات التموينية بمعدل 2.7 مليون رغيف/ يوم.ذ، وصرف 3191 طن دقيق بلدى مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية.