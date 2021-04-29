اليوم السابع
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شاهد مكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية

الخميس، 29 أبريل 2021 07:21 م
شاهد مكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية مكة المكرمة
كتب هيثم سلامة

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نشرت إمارة مكة المكرمة، عبر حسابها بموقع تويتر، صورة للحرم المكى من محطة الفضاء الدولية، والذى ظهر من خلالها معالم المدينة والتضاريس من جبال ووديان وتلال وطرق، بينما يتوسط الصورة الحرم المكى.

إمارة منطقة مكة الكرمة
إمارة منطقة مكة الكرمة

إمارة مكة المكرمة، علقت على الصورة، قائلة:" صورة لمكة المكرمة من محطة الفضاء الدولية الحرم المكى"، كما أوضحت أن رائد الفضاء الياباني سويتشي نوجوتشي هو من التقط الصورة.

وكانت مكة المكرمة والأراضي المقدسة السعودية، شهدت أمطارا غزيرة مع تساقط حبات البرد، وصلت إلى حد السيول الفيضانية وتسببت فى ارتفاع منسوب المياه فى الشوارع مع جرف العديد من السيارات والأشخاص فى منطقة "سوق الضيافة".

مكة المكرمة من الفضاء
مكة المكرمة من الفضاء

مكة المكرمة

إمارة مكة المكرمة

الحرم المكى

سويتشي نوجوتشي

رائد الفضاء سويتشي نوجوتشي

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