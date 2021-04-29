شاهد أعمال تأهيل وتبطين الترع بديرمواس فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تواصل مراكز محافظة المنيا العمل على تأهيل وتبطين الترع، ضمن المشروع القومى لتأهيل ورفع كفاءة الترع والمجارى المائية، لما له من منافع كبيرة على منظومة الرى، والحفاظ على الموارد المائية.

وتواصل الإدارة العامة شرق المنيا العمل فى تأهيل وتبطين فرعى 2،1 عروس التابعة لمركز ديرمواس جنوب المنيا، ضمن عشرات الكيلومترات من الترع التى يتم تقديمها والانتهاء منها حيث تم الانتهاء اليوم من تبطين ألف و 92 مترًا من أعمال تأهيل.

وأعلنت مديرية الموارد المائية بالمنيا، أن إجمالى ما تم تنفيذه بالإدارة المركزية هو ألف و 92 مترا، منها 292 مترا داخل الإدارة العامة لرى شرق المنيا، و 620 مترًا داخل الإدارة العامة لرى غرب المنيا، و180 مترًا خاصة بالإدارة العامة لتطوير رى مصر الوسطى.

وأوضحت أنه تم الإنتهاء من تبطين فرع ترعة الدبة السوداء بمركز ديرمواس، وترعة أبو عيسى وذلك ضمن مبادرة حياة كريمه فى توفير بيئة صحية وسليمة فى كافة المجالات والتى يتم تنفيذها فى 5 مراكز بمحافظة المنيا بواقع 192قرية خلاف توابع تلك القرى .

من جانبه، قال المهندس عبدالحميد البركاوي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالمنيا، انه جارى العمل بعدد من المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث تم الانتهاء من 166 كيلو متر، من إجمالى مستهدف 394 كيلو متر ، بالإضافة إلى 98 كيلو متر جارى الانتهاء من أعمال البت الفنى والاسناد لها لتدخل ضمن الأعمال المستهدفة، وأشار إلى أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه.