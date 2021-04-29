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سعر الدولار اليوم الخميس 29-4-2021 فى مصر

الخميس، 29 أبريل 2021 10:00 ص
سعر الدولار اليوم الخميس 29-4-2021 فى مصر دولار
كتبت : سماح حمدى

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استقر سعر الدولار اليوم الخميس 29-4-2021 ، أمام الجنيه، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من اليوم الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021، بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم"، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، واستقر فى البنك الأهلى المصرى والاسكندرية عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.62 جنيه للشراء.
 
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.61 جنيه للشراء.
 
15.71 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.
 
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.61 جنيه للشراء.
 
15.71 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.61 جنيه للشراء.
 
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.64 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار اليوم

الدولار

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