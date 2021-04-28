أسعار العملات اليوم الأربعاء 28-4-2021 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 28-4-2021، أمام الجنيه المصرى، في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك، حيث سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو مسجلا 18.83 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.87 جنيه للشراء، 19.03 جنيه للبيع.

بينما تباين سعر الدولار بالبنوك العاملة فى مصر، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء ، 15.72 جنيه للبيع، ومستقرا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما في بنك القاهرة والبنك التجار الدولى "cib" سجل 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية انخفاضا طفيفا بمقدار قرش مسجلا 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، وفى بنك أبو ظبى الإسلامي تباين سعره مسجلا 15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم



استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم



استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.82 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، مقابل 21.65 جنيه للشراء، 21.84 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



انخفض صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى عند 49.03 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع، مقابل 49.05 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع.