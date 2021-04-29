زوج أمام محكمة الأسرة: حماتى وضعت يدها على شقتى وتتهمنى بتعاطى المخدرات

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وادعى قيام والداتها بتحريضها على طرده من منزله والاستيلاء على شقته وإقامتها دعوى طلاق، وتدبير تهم كيدية ضده بحيازة مواد مخدرة بغرض التعاطى، مما دفعه لإقامة دعوى سب وقذف للتشهير به واتهامه كذبا وهو ما تم إثبات عدم صحته، ليؤكد: "تزوجت عن حب ولكن بعد العام الأول من الزواج انقلب الحال لأعيش حياة تعيسة بسبب ملازمة حماتى لمنزلنا، وتحريضها لزوجتى على التضييق علىّ، حتى أنها رفضت استقبال والدتى وهو ما سببّ خلافا كبيرا مع زوجتى وصل إلى استدعائها أشقائها وقيامهم بالتعدى على بالضرب المبرح".

وأضاف الزوج: "حماتى أجبرتنى طوال سنوات الزواج الستة التى قضيتها مع زوجتى بإلزامى بوضع مبلغ مالى 10 آلاف جنيه شهريا فى حساب ابنتها، بحجة خوفها على مستقبلها، وكادت أن تتسبب فى حبسى بسبب عصبيتها ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات، وتحايلها على القانون بشهادة الشهود، بعد رفضى ترك شقتى لهم إثر نشوب خلافات بيننا".

وتابع الزوج: "منذ شهور وأنا محروم من رؤية بناتى، بعد سطوة أهل زوجتى على شقتى والمنقولات التى اشتريتها بمبالغ وصلت لـ400 ألف جنيه، وإصرار زوجتى على منحى لها مبلغا ماليا كتعويض مقابل الانفصال دون مشاكل، مما دفعنى لتقديم المستندات التى تثبت تعنيفى، وإساءة والدة زوجتى لى والتشهير بسمعتى بتقديم مكالمات مسجلة بتهديدها لى".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، وعدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، وأن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج، يقضى بإسقاط حقوقها المترتبة على عقد الزواج.