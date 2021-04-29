اليوم السابع
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رباب خياط نسائى بريمو.. اشترت ماكينة خياطة وعملت لنفسها اسم فى الصنعة.. فيديو

الخميس، 29 أبريل 2021 02:19 م
رباب خياط نسائى بريمو.. اشترت ماكينة خياطة وعملت لنفسها اسم فى الصنعة.. فيديو رباب خلال عملها
بني سويف - هاني فتحي

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من داخل محافظة بني سويف، والتحدث مع إحدى السيدات التي تحدت الظروف وقامت بإنشاء ورشة صغيرة لها لتوفير مصدر رزق ثابت لها. 
 
 
ومن جانبها قالت رباب عبدالجليل، إن لديها ابن مازن - 8 سنوات، وأنها قامت بتعليم نفسها دون مساعدة من أى شخص، منذ 4 سنوات، مضيفه أن أول شيئ بدأت بتفصيله هى الطرحه ثم البيجامات.
 
وأوضحت، أنها بدأت بالتدريج في شراء الماكينات الخاصة بها، مشيره إلى أنها أنشأت جروب على الواتسآب لتداول بضائعها والترويج لها.
 
وأضافت "رباب"، أن الزبائن يقوموا بشراء القماش ويحضروه، وأعمل أنا على تصميمه للخروج بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى عمليات التطريز والإكسسوارات التي تضعها على السلع المطلوبة.
بعض منتجاتها
بعض منتجاتها

 

رباب خلال عملها
رباب خلال عملها

 

رباب داخل ورشتها الصغيره
رباب داخل ورشتها الصغيره

 

ماكينة خياطة رباب
ماكينة خياطة رباب

 


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