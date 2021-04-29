رباب خياط نسائى بريمو.. اشترت ماكينة خياطة وعملت لنفسها اسم فى الصنعة.. فيديو

ومن جانبها قالت رباب عبدالجليل، إن لديها ابن مازن - 8 سنوات، وأنها قامت بتعليم نفسها دون مساعدة من أى شخص، منذ 4 سنوات، مضيفه أن أول شيئ بدأت بتفصيله هى الطرحه ثم البيجامات.

وأوضحت، أنها بدأت بالتدريج في شراء الماكينات الخاصة بها، مشيره إلى أنها أنشأت جروب على الواتسآب لتداول بضائعها والترويج لها.

وأضافت "رباب"، أن الزبائن يقوموا بشراء القماش ويحضروه، وأعمل أنا على تصميمه للخروج بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى عمليات التطريز والإكسسوارات التي تضعها على السلع المطلوبة.