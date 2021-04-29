اليوم السابع
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رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد

الخميس، 29 أبريل 2021 10:47 ص
رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.       
 
وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا ولجميع الأخوة الأقباط، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والسداد، وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.
 
 

عيد القيامة

البابا تواضروس

مصطفى مدبولى

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