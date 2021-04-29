حنجرة ذهبية.. شاهد مصطفى قابل صاحب المركز الأول بالجمهورية فى حفظ القرآن



قال مصطفي قابل، إنه بدأ قراءة القرآن منذ نعومة الأظافر علي يد سيدة في كتاب القرية وتعلم القراءة والكتابة علي يديها وكذلك بعض ما تيسر من القرآن، وذهب لأكثر من محفظ في قريته وخرج خارج القرية أيضًا، وحفظ القرآن الكريم حفظ وتجويد وأتمم العشر قراءات .







ولفت مصطفي قابل، أنه شارك في البداية بمسابقات عديدة وحصد المركز الأول علي مستوي القرية، ثم الالتحاق بمسابقات خارج المحافظة ودخول مسابقة الأزهر الشريف وحصل علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة بالقراءات العشر، والمسابقة القادمة هي تمثيل مصر عالميًا في مسابقة ماليزيا الدولية.



وأوضح مصطفي قابل، أنه أتم حفظ القرآن الكريم في سن الـ 13 عاما ودرس القراءات بعد حفظ القرآن وحصل علي إجازات فيهما، ثم حصل علي إجازة القراءات العشر، مقدمًا الشكر لأساتذته ووالديه وجدته التي كانت توقظه لصلاة الفجر وحب القرآن.



وأشار مصطفي، إلي أنه في البداية كان يشعر بالخجل في مقابلة الجمهور وهناك الكثير ساعده علي اجتياز ذلك ويحب الشيخ محمد صديق المنشاوي، مضيفًا أنه يعد نفسه للالتحاق بالإذاعة كما أنه يستمع للقراء القدامي فقط وليس القراء الحاليين الذين يقلدون القراء القدامي وليس لهم مدارس مستقلة بذاتهم، متمنيًا أن يفتتح مركز علوم للقرآن علي مستوي الجمهورية.