حبس متهم بالنصب والاستيلاء على أموال راغبى السفر للخارج 4 أيام

كتبت أمنية الموجى

قررت النيابة العامة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.

وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، عن تورط المتهم في النصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدم في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية عن كل حالة.

وأفادت التحريات بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على أموالهم.

وضبطت الجهات الأمنية المتهم وبحوزته عثر جوازات سفر بأسماء مختلفة من ضحاياه من راغبي السفر للعمل بالخارج، والعديد من الصور الضوئية لجوازات السفر والتأشيرات وعقود العمل لبعض الدول، ودفاتر إيصالات نقدية مدون بها أسماء العديد من راغبي السفر للعمل بالخارج والمبالغ المالية التي تم تحصيلها منهم، وجهاز لاب توب بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من صور بطاقات الرقم القومي وسمات دخول لبعض الدول وجوازات السفر وهاتف محمول بفحصهما فنياً تبين احتوائه على العديد من صور البطاقات وجوازات السفر الخاصة لراغبي السفر والعديد من الرسائل مع المتعاملين معه، بمواجهة المتحرى عنه بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.