اليوم السابع
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جهاز مدينة العبور ينفذ حملة مسائية لرفع الإشغالات لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين

الخميس، 29 أبريل 2021 10:53 ص
جهاز مدينة العبور ينفذ حملة مسائية لرفع الإشغالات لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين حملة مسائية لرفع الإشغالات
كتب أحمد حسن

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الغيطي: استمرار الحملات المفاجئة لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

 
أكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تنفيذ حملة مسائية لرفع الإشغالات لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين بشوارع المدينة، وذلك بالتنسيق بين ( إدارة الأمن بالجهاز - إدارة السحب والإزالة - رئاسة الأحياء).
 
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن الحملة شملت الحيين الأول والثاني، محيط المجمع الإسلامي، دوران الروضة، شارع الشعراوي، شارع الشباب، محيط سنتر الياسمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وستستمر الحملات تباعا، بهدف منع عودة هذه الظواهر السلبية.
 
وفي سياق متصل، وجه المهندس عبدالرءوف الغيطي، الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق بتكثيف أعمال رفع الاشغالات ومخلفات الباعة الجائلين، وكذا سرعة الانتهاء من أعمال نقل سيارات بيع السلع الغذائية من أمام المجمع الإسلامي بالحي الأول إلى الجهة المقابلة بساحة انتظار السيارات لاستعادة المدينة وجهها الحضاري.
 
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن سيارات بيع السلع الغذائية كانت تعيق حركة المرور بالحي الأول وتمت عملية النقل وتحقيق السيولة المرورية.
 
كما شدد رئيس جهاز مدينة العبور، على محاربة التعديات والإشغالات بحملات يومية مكثفة ودائمة لتشمل جميع أحياء المدينة المختلفة، مشيراً إلى أن الحملات أسفرت عن غلق وتشميع بدروم للقطعة رقم 18 بلوك 17108عائلي بالحي الثامن، وذلك لبناء الردود وتمت إزالة التعديات بمعرفة وعلى نفقه المالك.
 
وأكد رئيس جهاز مدينة العبور، استمرار الحملات المفاجئة لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وزاره الاسكان

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